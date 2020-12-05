«Ренн» после поражения от «Краснодара» продлил контракт с вратарем
«Ренн» объявил о подписании нового контракта с голкипером Роменом Саленом. Новое соглашение с 36-летним французом рассчитано до лета 2022 года.
В этом сезоне Сален сыграл в 7 матчах во всех турнирах и пропустил 8 мячей. В одной встрече он сохранил ворота в неприкосновенности.
Напомним, на этой неделе «Ренн» проиграл «Краснодару» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов и потерял шансы на выход в плей-офф. Ворота французской команды защищал Сален.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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