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«Ренн» после поражения от «Краснодара» продлил контракт с вратарем

07:09
2 декабря. Краснодар. «Краснодар» — «Ренн» — 1:0. Ромен Сален (справа) в воротах гостей. Фото Кирилл Кудрявцев, AFP
2 декабря. Краснодар. «Краснодар» — «Ренн» — 1:0. Ромен Сален (справа) в воротах гостей. Фото Кирилл Кудрявцев, AFP
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«Ренн» объявил о подписании нового контракта с голкипером Роменом Саленом. Новое соглашение с 36-летним французом рассчитано до лета 2022 года.

В этом сезоне Сален сыграл в 7 матчах во всех турнирах и пропустил 8 мячей. В одной встрече он сохранил ворота в неприкосновенности.

Напомним, на этой неделе «Ренн» проиграл «Краснодару» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов и потерял шансы на выход в плей-офф. Ворота французской команды защищал Сален.

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