«Ренн» победил «Монпелье» в домашнем матче

«Ренн» дома одержал победу над «Монпелье» в матче 20-го тура лиги 1 — 2:1.

У хозяев голы забили Мартин Террье на 3-й минуте и Арно Калимуэндо Муинга на 48-й, реализовав пенальти. У гостей отличился Тежи Саванье (73-я минута).

«Ренн» продлил серию без поражений в чемпионате Франции до пяти матчей. На данный момент красно-черные с 28 очками располагаются на 9-й позиции в турнирной таблице лиги 1. «Монпелье» (19) занимает 12-е место.