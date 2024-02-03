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Сегодня, 19:55

Le Parisien: Мбаппе летом перейдет в «Реал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе решил покинуть лигу 1 в конце сезона, сообщает Le Parisien. По данным источника, 25-летний футболист в статусе свободного агента перейдет в «Реал».

По информации издания, Мбаппе уже сообщил «ПСЖ» о своем решении. В Мадриде ведут переговоры о заключении крупного контракта, а официально о сделке «Реал» объявит летом.

Ранее СМИ сообщали, что в феврале Мбаппе объявит о том, что не будет продлевать контракт с парижанами и покинет клуб после окончания срока действия соглашения. В клубе из столицы Франции смирились с потерей главной звезды, отмечали источники.

Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 20 14 5 1 48-17 47
2
 Ницца 19 11 5 3 20-11 38
3
 Брест 19 10 5 4 29-17 35
4
 Монако 19 10 4 5 36-27 34
5
 Лилль 19 8 8 3 24-14 32
6
 Реймс 19 9 3 7 25-24 30
7
 Марсель 19 7 8 4 28-21 29
8
 Ланс 19 8 5 6 23-19 29
9
 Ренн 20 7 7 6 30-25 28
10
 Страсбур 20 6 7 7 21-26 25
11
 Гавр 19 5 8 6 22-23 23
12
 Монпелье 20 4 8 8 20-25 20
13
 Нант 19 5 4 10 20-30 19
14
 Тулуза 19 3 8 8 16-25 17
15
 Метц 19 4 4 11 16-29 16
16
 Лион 19 4 4 11 19-33 16
17
 Клермон Фут 19 3 6 10 14-28 15
18
 Лорьян 19 2 7 10 24-41 13
Результаты / календарь
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2.02 23:00
Страсбур – ПСЖ
 1 : 2
3.02 19:00
Ренн – Монпелье
 2 : 1
3.02 23:00
Нант – Ланс
 - : -
4.02 15:00
Монако – Гавр
 - : -
4.02 17:00
Лилль – Клермон Фут
 - : -
4.02 17:00
Метц – Лорьян
 - : -
4.02 17:00
Реймс – Тулуза
 - : -
4.02 19:05
Брест – Ницца
 - : -
4.02 22:45
Лион – Марсель
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 20
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 10
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 9
П
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Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

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Усман Дембеле

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Флориан Сотока

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