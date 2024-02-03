Le Parisien: Мбаппе летом перейдет в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе решил покинуть лигу 1 в конце сезона, сообщает Le Parisien. По данным источника, 25-летний футболист в статусе свободного агента перейдет в «Реал».

По информации издания, Мбаппе уже сообщил «ПСЖ» о своем решении. В Мадриде ведут переговоры о заключении крупного контракта, а официально о сделке «Реал» объявит летом.

Ранее СМИ сообщали, что в феврале Мбаппе объявит о том, что не будет продлевать контракт с парижанами и покинет клуб после окончания срока действия соглашения. В клубе из столицы Франции смирились с потерей главной звезды, отмечали источники.

Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.