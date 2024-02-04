«Ланс» на выезде обыграл «Нант»

«Ланс» переиграл «Нант» в матче 20-го тура чемпионата Франции — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Божуар» в Нанте.

На 21-й минуте нападающий хозяев Тино Кадевере открыл счет, но гол отменил ВАР. В начале второго тайма Давид Коста вывел гостей вперед. Его мяч стал единственным в этой встрече.

«Ланс» набрал 32 очка и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. «Нант» идет на 13-й строчке — 19 очков.