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3 марта, 21:00

«Ренн» уступил «Лорьяну» в домашнем матче

Алина Савинова
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«Ренн» дома проиграл «Лорьяну» в матче 24-го тура чемпионата Франции — 1:2.

У гостей в этой встрече отличились Мохамед Бамба (59-я минута) и Эли Жуниор Крупи (90-я минута). За хозяев единственный гол в добавленное время забил Амин Гуири.

После этой игры «Ренн» с 35 очками располагается на 8-м месте в турнирной таблице лиги 1. «Лорьян» набрал 25 баллов и поднялся на 13-ю строчку.

В следующем туре красно-черные сыграют против «Лилля», а «Лорьян» встретится с «Лионом».

Франция. Лига 1. 24-й тур
03 мар, 19:05. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
1:2
Лорьян
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
Футбол
ФК Лорьян
ФК Ренн
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 16 7 1 54-19 55
2
 Брест 24 13 7 4 35-18 46
3
 Монако 24 12 6 6 44-34 42
4
 Лилль 24 11 8 5 34-20 41
5
 Ницца 25 11 7 7 24-19 40
6
 Ланс 24 11 6 7 33-24 39
7
 Марсель 24 9 9 6 38-26 36
8
 Ренн 24 9 8 7 36-29 35
9
 Реймс 24 10 4 10 30-32 34
10
 Тулуза 24 7 8 9 27-32 29
11
 Лион 24 8 4 12 25-38 28
12
 Монпелье 25 6 9 10 29-34 27
13
 Страсбур 24 6 8 10 25-37 26
14
 Лорьян 24 6 7 11 33-45 25
15
 Нант 24 7 4 13 23-36 25
16
 Гавр 24 5 9 10 24-31 24
17
 Метц 24 5 5 14 21-37 20
18
 Клермон Фут 24 3 8 13 17-41 17
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8.03 23:00
Ницца – Монпелье
 1 : 2
9.03 19:00
Лорьян – Лион
 - : -
9.03 23:00
Ланс – Брест
 - : -
10.03 15:00
ПСЖ – Реймс
 - : -
10.03 17:00
Гавр – Тулуза
 - : -
10.03 17:00
Метц – Клермон Фут
 - : -
10.03 17:00
Страсбур – Монако
 - : -
10.03 19:05
Лилль – Ренн
 - : -
10.03 22:45
Марсель – Нант
 - : -
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