«Ренн» уступил «Лорьяну» в домашнем матче

«Ренн» дома проиграл «Лорьяну» в матче 24-го тура чемпионата Франции — 1:2.

У гостей в этой встрече отличились Мохамед Бамба (59-я минута) и Эли Жуниор Крупи (90-я минута). За хозяев единственный гол в добавленное время забил Амин Гуири.

После этой игры «Ренн» с 35 очками располагается на 8-м месте в турнирной таблице лиги 1. «Лорьян» набрал 25 баллов и поднялся на 13-ю строчку.

В следующем туре красно-черные сыграют против «Лилля», а «Лорьян» встретится с «Лионом».