Ренату Саншеш попал в сферу интересов «Барселоны»
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Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш попал в список интересов «Барселоны», сообщает Le10Sport.
23-летний португалец является воспитанником «Бенфики», в составе которой и начал карьеру, а в 2016 году, после победы Португалии на чемпионате Европы, перешел в «Баварию». Закрепиться в составе мюнхенцев Ренату не сумел и после аренды в «Суонси» перебрался в «Лилль» на постоянной основе.
У мюнхенского клуба есть право обратного выкупа Саншеша за 30 миллионов евро.
В минувшем сезоне хавбек провел 23 матча во французской лиге 1, забил один гол и отдал три результативные передачи. «Лилль» по итогам кампании сенсационно стал чемпионом, опередив «ПСЖ».
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