«Отличное решение, не так ли?» Рамос обратился к Хакими после перехода в «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос обратился к еще одному новичку клуба Ашрафу Хакими по поводу подписания контракта с французской командой.

«Мы приняли отличное решение, не так ли?» — приводит слова Рамоса El Chiringuito TV.

?? Mucho OJO MADRIDISTAS con la frase de SERGIO A RAMOS a ACHRAF??



?"Hemos TOMADO BUENA DECISI?N, ?eh?"?



? @PSG_inside.



?Mucho m?s a las 12 en #ElChiringuitoDeMega. pic.twitter.com/qDGKIhiSGm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 12, 2021

«ПСЖ» 6 июля объявил о подписании соглашения до 2026 года с 22-летним защитником Хакими.

8 июля стало известно о заключении контракта с Рамосом на 2 года. 35-летний испанец присоединился к клубу на правах свободного агента.