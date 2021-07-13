«Отличное решение, не так ли?» Рамос обратился к Хакими после перехода в «ПСЖ»
10:32
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос обратился к еще одному новичку клуба Ашрафу Хакими по поводу подписания контракта с французской командой.
«Мы приняли отличное решение, не так ли?» — приводит слова Рамоса El Chiringuito TV.
«ПСЖ» 6 июля объявил о подписании соглашения до 2026 года с 22-летним защитником Хакими.
8 июля стало известно о заключении контракта с Рамосом на 2 года. 35-летний испанец присоединился к клубу на правах свободного агента.
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