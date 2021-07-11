Онана согласовал условия личного контракта с «Лионом»

Голкипер «Аякса» Андре Онана близок к переходу в «Лион». 25-летний камерунец согласовал условия личного контракта с французским клубом, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Однако «Аякс» и «Лион» пока не договорились о трансфере. Ранее появилась информация, что на кандидатуре Онаны настаивает новый главный тренер команды Петер Бос.

Напомним, с февраля 2021 года Онана отбывает дисквалификацию за употребление допинга. Онана был дисквалифицирован за употребление фуросемида. Вещество обнаружили в моче футболиста после внесоревновательной проверки 30 октября 2020 года.