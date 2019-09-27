Раньери претендует на работу с «Сент-Этьеном»

Известный итальянский специалист Клаудио Раньери может возглавить «Сент-Этьен», сообщает Calciomercato.

«Сент-Этьен» сейчас занимает 19-е место в чемпионате Франции, имея в активе пять очков в семи матчах. Возглавляет команду Гислен Принтан. По данным источника, Раньери может сменить его.

Издание France Football также сообщает, что Принтан может быть отправлен в отставку. Указано, что кроме Раньери, на этот пост также претендует Микаэль Ландро, ранее покинувший пост главного тренера «Лорьяна».

67-летний Клаудио Раньери выиграл чемпионат Англии с «Лестером». Ранее он также тренировал «Рому», «Фулхэм», «Нант», «Монако», «Интер», «Рому», «Ювентус», «Паруму», «Валенсию», «Челси», «Атлетико», «Фиорентину», «Валенсию», «Наполи», «Кальяри» и сборную Греции.

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