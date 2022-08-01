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Сегодня, 08:02

Рамос признался, что физически готов к старту нового сезона лиги 1

Виктория Кравченко
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос рассказал о своем физическом состоянии после победы над «Нантом» в матче за Суперкубок Франции (4:0).

«Я рад, что нахожусь в хорошей форме. Прошлый сезон был непростым, но я хорошо его закончил. Тогда я был очень здоров физически, поэтому у меня было желание и получал удовольствие от игры в футбол. Понемногу выхожу на свой лучший физический уровень. Предсезонка была очень хорошей, я чувствовал себя великолепно, и когда ты выигрываешь, то становится легче, потому что это придает тебе сил на конкуренцию в сезоне», — приводит слова Рамоса As

«ПСЖ» в Суперкубке Франции-2022 разгромил «Нант» со счетом 4:0. Дубль записал на свой счет Неймар, по голу забили Лионель Месси и Серхио Рамос.

Серхио Рамос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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