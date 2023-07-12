Радимов заявил, что Кузяев многое отдал «Зениту»
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал переход российского полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».
«Гавр» — выбор Далера, и его нужно уважать. Ему нужно сказать спасибо, он многое отдал «Зениту». Французский чемпионат перспективный. Далер сам хотел играть в топ-5 чемпионатов Европы», — приводит слова Радимова Sport24.
Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. После завершения сезона-2022/23 30-летний хавбек стал свободным агентом.
Россиянин перешел в «Гавр» в среду, 12 июля. 30-летний игрок подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года.
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