Белоус считает, что Кузяев не затеряется во Франции

Футбольный функционер Юрий Белоус переход российского полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«За Далера можно только порадоваться, его мечта сбылась. Он давно хотел поиграть в сильном европейском чемпионате, теперь посмотрим, как он там проявит себя. Во Франции играет много звезд, думаю, он там не затеряется. У него есть все качества, чтобы достойно выглядеть в лиге 1. Кузяев — посол российского футбола во Франции, как и Александр Головин», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. После завершения сезона-2022/23 30-летний хавбек стал свободным агентом.

Россиянин перешел в «Гавр» в среду, 12 июля. 30-летний игрок подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года.