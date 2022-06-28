«ПСЖ» заплатит «Ницце» 5 миллионов евро компенсации за Галтье

«ПСЖ» договорился о сумме компенсации, который клуб выплатит за главного тренера «Ниццы» Кристофа Галтье. Парижане заплатят 5 миллионов евро, сообщает Le Parisien.

Теперь «ПСЖ» необходимо договориться о сумме компенсацию главному тренеру парижской команды Маурисио Почеттино.

При этом Почеттино категорически отказался идти на какие-либо уступки в вопросе выплат за предстоящее увольнение.

Ранее сообщалось, что он получит 15 миллионов евро, 3 из которых положены его штабу.

По итогам прошлого сезона «ПСЖ» стал чемпионом в рекордный 10-й раз, сравнявшись по этому показателю с «Сент-Этьеном»