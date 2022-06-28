«ПСЖ» заплатит «Ницце» 5 миллионов евро компенсации за Галтье
«ПСЖ» договорился о сумме компенсации, который клуб выплатит за главного тренера «Ниццы» Кристофа Галтье. Парижане заплатят 5 миллионов евро, сообщает Le Parisien.
Теперь «ПСЖ» необходимо договориться о сумме компенсацию главному тренеру парижской команды Маурисио Почеттино.
При этом Почеттино категорически отказался идти на какие-либо уступки в вопросе выплат за предстоящее увольнение.
Ранее сообщалось, что он получит 15 миллионов евро, 3 из которых положены его штабу.
По итогам прошлого сезона «ПСЖ» стал чемпионом в рекордный 10-й раз, сравнявшись по этому показателю с «Сент-Этьеном»
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|0
|0
|0
|0
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6
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8
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9
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10
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11
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12
|Реймс
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|0
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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|0
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|0-0
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15
|Труа
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
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|0
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|0
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|7.08
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
|- : -
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
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|7.08
|00:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
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