Ренату Саншеш принял решение перейти в «ПСЖ». Игрок отказал «Милану»

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш принял решение перейти в «ПСЖ», сообщает Le Parisien.

Сумма трансфера составит 10 миллионов евро. Сам футболист подпишет контракт с парижанами на 3 года.

Ранее основным претендентов на Саншеша был «Милан», который пытался подписать игрока с зимы. Однако 24-летний португалец принял решение отказать итальянскому клубу.

В прошедшем сезоне Саншеш забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.