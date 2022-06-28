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Сегодня, 18:15

Ренату Саншеш принял решение перейти в «ПСЖ». Игрок отказал «Милану»

Ренату Саншеш принял решение перейти в «ПСЖ»
Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш принял решение перейти в «ПСЖ», сообщает Le Parisien.

Сумма трансфера составит 10 миллионов евро. Сам футболист подпишет контракт с парижанами на 3 года.

Ранее основным претендентов на Саншеша был «Милан», который пытался подписать игрока с зимы. Однако 24-летний португалец принял решение отказать итальянскому клубу.

В прошедшем сезоне Саншеш забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Ренату Саншеш
ФК Лилль
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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