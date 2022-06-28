Защитник «Монако» перешел в австрийский «Зальцбург»

Защитник «Монако» Страхиня Павлович продолжит карьеру в Австрии. Он перешел в клуб «Зальцбург», сообщает сайт команды.

Ранее появлялась информация, что австрийский клуб заплатит за переход 21-летнего серба 7 миллионов евро.

За «Монако» Павлович, которого монегаски в январе 2020 года приобрели у «Партизана», успел провести всего 12 матчей, не отметившись результативными действиями.

Вторую часть сезона-2021/22 Страхиня провел в швейцарском «Базеле» на правах аренды.