Защитник «Монако» перешел в австрийский «Зальцбург»
Защитник «Монако» Страхиня Павлович продолжит карьеру в Австрии. Он перешел в клуб «Зальцбург», сообщает сайт команды.
Ранее появлялась информация, что австрийский клуб заплатит за переход 21-летнего серба 7 миллионов евро.
За «Монако» Павлович, которого монегаски в январе 2020 года приобрели у «Партизана», успел провести всего 12 матчей, не отметившись результативными действиями.
Вторую часть сезона-2021/22 Страхиня провел в швейцарском «Базеле» на правах аренды.
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