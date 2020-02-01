«ПСЖ» забил пять мячей в ворота «Монпелье». Гости заканчивали матч вдевятером
В матче 22-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на своем поле разгромил «Монпелье» со счетом 5:0. В составе парижан отличились Пабло Сарабия, Анхель Ди Мария, Кильян Мбаппе и Левен Кюрзава. Еще один мяч футболисты «Монпелье» забили в свои ворота.
Гости заканчивали встречу вдевятером. В первом тайме красную карточку получил голкипер Димитри Берто, а в конце матча с поля был удален полузащитник Жорис Шотар.
Чемпионат Франции. Лига 1
22-й тур
«ПСЖ» — «Монпелье» — 5:0 (3:0)
Голы: Сарабия, 8 (1:0). Ди Мария, 41 (2:0). Конгре, 44 — в свои ворота (3:0). Мбаппе, 57 (4:0). Кюрзава, 65 (5:0).
«ПСЖ»: Навас, Кюрзава, Менье, Кимпембе, Куасси, Гей, Сарабия (Кавани, 69), Верратти (Паредес, 74), Ди Мария, Неймар, Мбаппе (Икарди, 68).
«Монпелье»: Берто, Илтон, Конгре, Суке, Ойонго, Ле Таллек, Ферри (Самбия, 76), Саванье, Молле (Шотар, 64), Делор, Лаборд (Карвалью, 19).
Предупреждения: Кимпембе, 33. Неймар, 38. Молле, 39. Шотар, 81. Паредес, 84. Суке, 86.
Удаления: Берто, 17. Шотар, 88.
Судья: Бризар (Франция).
1 февраля. Париж. Стадион «Парк де Пренс».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2019-2020/