«ПСЖ» забил пять мячей в ворота «Монпелье». Гости заканчивали матч вдевятером

В матче 22-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на своем поле разгромил «Монпелье» со счетом 5:0. В составе парижан отличились Пабло Сарабия, Анхель Ди Мария, Кильян Мбаппе и Левен Кюрзава. Еще один мяч футболисты «Монпелье» забили в свои ворота.

Гости заканчивали встречу вдевятером. В первом тайме красную карточку получил голкипер Димитри Берто, а в конце матча с поля был удален полузащитник Жорис Шотар.

Чемпионат Франции. Лига 1

22-й тур

«ПСЖ» — «Монпелье» — 5:0 (3:0)

Голы: Сарабия, 8 (1:0). Ди Мария, 41 (2:0). Конгре, 44 — в свои ворота (3:0). Мбаппе, 57 (4:0). Кюрзава, 65 (5:0).

«ПСЖ»: Навас, Кюрзава, Менье, Кимпембе, Куасси, Гей, Сарабия (Кавани, 69), Верратти (Паредес, 74), Ди Мария, Неймар, Мбаппе (Икарди, 68).

«Монпелье»: Берто, Илтон, Конгре, Суке, Ойонго, Ле Таллек, Ферри (Самбия, 76), Саванье, Молле (Шотар, 64), Делор, Лаборд (Карвалью, 19).

Предупреждения: Кимпембе, 33. Неймар, 38. Молле, 39. Шотар, 81. Паредес, 84. Суке, 86.

Удаления: Берто, 17. Шотар, 88.

Судья: Бризар (Франция).

1 февраля. Париж. Стадион «Парк де Пренс».