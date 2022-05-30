«ПСЖ» выкупил права на Нуну Мендеша у «Спортинга»

«ПСЖ» выкупил у «Спортинга» права на полузащитника Нуну Мендеша, сообщает сайт парижан.

Во французских СМИ появлялась информация, что сумма сделки составит 40 миллионов евро. Контракт с 19-летним футболистом рассчитан до 2026 года.

«ПСЖ» арендовал Мендеша у «Спортинга» в конце августа 2021 года. Игрок сделал 2 результативных передачи в 35 матчах за французскую команду.

Ранее «Спортинг» нашел замену португальцу в лице Рубена Винагре, что дало возможность продвинуться в переговорах.