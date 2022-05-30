Месси: «Реал» не был лучшей командой Лиги чемпионов, но обыграл всех»

Месси рассказал об эмоциях после поражения от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вспомнил свои эмоции после поражения от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов (общий счет 2:3).

«Реал» нас убил: меня, всех в раздевалке, весь Париж. Я знаю «Реал», так как играл против него на протяжении многих лет. И я знал, что (их камбэк. — Прим. «СЭ») может случиться. Их гол из ниоткуда полностью поменял игру. То же самое произошло с другими командами: «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпулем». «Реал», не умаляя его заслуг, ведь он выиграл Лигу чемпионов, не был лучшей командой турнира. И все же обыграл всех», — цитирует Месси TyC Sports.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» переиграл «ПСЖ» по сумме двух матчей — 3:2.

В сезоне-2021/22 Месси сыграл за «ПСЖ» 34 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач.