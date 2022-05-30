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Месси: «Реал» не был лучшей командой Лиги чемпионов, но обыграл всех»

Месси рассказал об эмоциях после поражения от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вспомнил свои эмоции после поражения от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов (общий счет 2:3).

«Реал» нас убил: меня, всех в раздевалке, весь Париж. Я знаю «Реал», так как играл против него на протяжении многих лет. И я знал, что (их камбэк. — Прим. «СЭ») может случиться. Их гол из ниоткуда полностью поменял игру. То же самое произошло с другими командами: «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпулем». «Реал», не умаляя его заслуг, ведь он выиграл Лигу чемпионов, не был лучшей командой турнира. И все же обыграл всех», — цитирует Месси TyC Sports.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» переиграл «ПСЖ» по сумме двух матчей — 3:2.

В сезоне-2021/22 Месси сыграл за «ПСЖ» 34 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач.

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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 ПСЖ 38 26 8 4 90-36 86
2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
10
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
16
 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
17
 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
18
 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
19
 Метц 38 6 13 19 35-69 31
20
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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21.05 22:00
Анже – Монпелье
 2 : 0
21.05 22:00
Брест – Бордо
 2 : 4
21.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 1 : 2
21.05 22:00
Ланс – Монако
 2 : 2
21.05 22:00
Лилль – Ренн
 2 : 2
21.05 22:00
Лорьян – Труа
 1 : 1
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 4 : 0
21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
 1 : 1
21.05 22:00
ПСЖ – Метц
 5 : 0
21.05 22:00
Реймс – Ницца
 2 : 3
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 29
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

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Мусса Дембеле

Мусса Дембеле

Лион

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П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 17
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 34 2 5
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Йохан Гастьен

Клермон Фут

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Жемерсон

Жемерсон

Метц

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