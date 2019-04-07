"ПСЖ" сыграл вничью со "Страсбуром" и упустил шанс оформить досрочное чемпионство

"ПСЖ" сыграл вничью со "Страсбуром" (2:2) в матче 31-го тура чемпионата Франции. В составе парижан голами отметились нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг и защитник Тило Керер.

В активе "ПСЖ" 81 очко в турнирной таблице лиги 1 и первое место. "Страсбур" располагается на 9-й строчке с 43 баллами.

Во встрече "ПСЖ" – "Страсбур" форвард Шупо-Мотинг не смог забить гол с линии ворот.

Чемпионат Франции. Лига 1

31-й тур

"ПСЖ" – "Страсбур" – 2:2 (1:2)

Голы: Шупо-Мотинг, 13 (1:0). Да Кошта, 26 (1:1). Гонсалвеш, 38 (1:2). Керер, 82 (2:2).

"ПСЖ": Буффон, Дани Алвес, Тиагу Силва, Кюрзава (Дракслер, 60), Бернат, Кимпембе, Дагба, Верратти, Паредес, Шупо-Мотинг (Мбаппе, 60), Нкунку (Керер, 76).

"Страсбур": Селс, Кароль, Лала, Митрович, Мартинес, Каси, Прцич, Гонсалвеш (Льенар, 65), Сиссоко, Да Кошта (Грансир, 73), Айорк (Мотиба, 86).

Предупреждения: Лала, 57. Селс, 88.

Судья: Леонар (Франция).

7 апреля. Париж. Стадион "Парк де Пренс".

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