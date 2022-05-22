Ди Мария ответил на вопрос о возможном переходе в «Ювентус»

Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария, который 1 июня покинет команду, прокомментировал возможный переход в «Ювентус».

«Сделка с «Ювентусом»? Нет, я спокоен. Я думаю о своей семье и о себе. Посмотрим, что лучше для меня и моей семьи», — цитирует Ди Марию Lequipe.

Ди Мария выступает за парижский клуб с 2015 года. За «ПСЖ» он провел 294 матча, забил 92 гола и сделал 118 результативных передач.

Сегодня, 22 мая, футболист попрощается с болельщиками парижан на стадионе команды.