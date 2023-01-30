«ПСЖ» сыграл вничью с «Реймсом», пропустив на 90+6-й минуте. Парижане полчаса играли вдесятером

«ПСЖ» в матче 20-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Реймсом» со счетом 1:1.

На гол Неймара гости ответили мячом Фоларина Балогана, который забил на 90+6-й минуте. С 59-й минуты парижане играли вдесятером после удаления Марко Верратти.

После этого матча «ПСЖ» с 48 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Реймс» с 26 очками — на 11-й строчке.