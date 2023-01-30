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«ПСЖ» сыграл вничью с «Реймсом», пропустив на 90+6-й минуте. Парижане полчаса играли вдесятером

Сергей Разин
корреспондент
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29 января. «ПСЖ» — «Реймс» — 1:1. Неймар.
Фото Reuters

«ПСЖ» в матче 20-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Реймсом» со счетом 1:1.

На гол Неймара гости ответили мячом Фоларина Балогана, который забил на 90+6-й минуте. С 59-й минуты парижане играли вдесятером после удаления Марко Верратти.

После этого матча «ПСЖ» с 48 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Реймс» с 26 очками — на 11-й строчке.

Франция. Лига 1. 20-й тур
29 янв, 22:45. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:1
Реймс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
4
1
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 Ланс 20 13 6 1 33-14 45
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 Марсель 20 13 4 3 40-17 43
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 Монако 20 11 5 4 43-27 38
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 Ренн 20 11 4 5 37-22 37
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 Лилль 20 10 4 6 35-26 34
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9
 Лион 20 8 4 8 30-23 28
10
 Ницца 20 7 7 6 23-20 28
11
 Тулуза 20 7 5 8 31-35 26
12
 Реймс 20 5 11 4 22-24 26
13
 Нант 20 4 10 6 21-24 22
14
 Монпелье 20 6 2 12 30-40 20
15
 Труа 20 4 7 9 31-41 19
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 Брест 20 4 6 10 23-34 18
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 Аяччо 20 4 3 13 16-36 15
18
 Страсбур 20 2 9 9 25-36 15
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 Осер 20 3 4 13 16-43 13
20
 Анже 20 2 2 16 17-45 8
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27.01 23:00
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 1 : 1
29.01 15:00
Ницца – Лилль
 1 : 0
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 0 : 2
29.01 17:00
Брест – Анже
 4 : 0
29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 0 : 0
29.01 17:00
Страсбур – Тулуза
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Аяччо – Лион
 0 : 2
29.01 22:45
ПСЖ – Реймс
 1 : 1
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Терем Моффи

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ПСЖ

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Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

Неймар

ПСЖ

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Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

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И К Ж
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М`Бай Ньянг

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