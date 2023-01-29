Фанатам «Лиона» пришлось раньше покинуть стадион, чтобы успеть на последний паром

«Лион» на выезде одержал победу над «Аяччо» в матче 20-го тура чемпионата Франции — 2:0.

Фанатам гостевой команды пришлось покидать стадион за 20 минут до финального свистка, сообщает Foot Mercato.

Если бы они посмотрели матч до финального свистка, то не успели бы на последний паром, и не вернулись бы сегодня с Корсики на материковую часть Франции.

«Лион» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 28 очков за 20 матчей.