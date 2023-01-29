Фанатам «Лиона» пришлось раньше покинуть стадион, чтобы успеть на последний паром
«Лион» на выезде одержал победу над «Аяччо» в матче 20-го тура чемпионата Франции — 2:0.
Фанатам гостевой команды пришлось покидать стадион за 20 минут до финального свистка, сообщает Foot Mercato.
Если бы они посмотрели матч до финального свистка, то не успели бы на последний паром, и не вернулись бы сегодня с Корсики на материковую часть Франции.
«Лион» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 28 очков за 20 матчей.
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|
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|47
|
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|Ланс
|20
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|6
|1
|33-14
|45
|
3
|Марсель
|20
|13
|4
|3
|40-17
|43
|
4
|Монако
|20
|11
|5
|4
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|38
|
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|37
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|Лорьян
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|
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|29
|
9
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|
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|5
|8
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|10
|4
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|
13
|Нант
|20
|4
|10
|6
|21-24
|22
|
14
|Монпелье
|20
|6
|2
|12
|30-40
|20
|
15
|Труа
|20
|4
|7
|9
|31-41
|19
|
16
|Брест
|20
|4
|6
|10
|23-34
|18
|
17
|Аяччо
|20
|4
|3
|13
|16-36
|15
|
18
|Страсбур
|20
|2
|9
|9
|25-36
|15
|
19
|Осер
|20
|3
|4
|13
|16-43
|13
|
20
|Анже
|20
|2
|2
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|8
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38 тур
|27.01
|23:00
|
Лорьян – Ренн
|2 : 1
|28.01
|19:00
|
Труа – Ланс
|1 : 1
|28.01
|23:00
|
Марсель – Монако
|1 : 1
|29.01
|15:00
|
Ницца – Лилль
|1 : 0
|29.01
|17:00
|
Осер – Монпелье
|0 : 2
|29.01
|17:00
|
Брест – Анже
|4 : 0
|29.01
|17:00
|
Клермон Фут – Нант
|0 : 0
|29.01
|17:00
|
Страсбур – Тулуза
|1 : 2
|29.01
|19:05
|
Аяччо – Лион
|0 : 2
|29.01
|22:45
|
ПСЖ – Реймс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|12
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|15
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|16
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|14
|1
|2
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