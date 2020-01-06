«ПСЖ» разгромил «Монлери» и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

«ПСЖ» одержал разгромную победу над «Монлери» (6:0) в матче 1/32 финала Кубка Франции. В составе парижан дублем отметились форварды Эдинсон Кавани и Пабло Сарабия, по разу отличились Адил Аушиш, Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

Кубок Франции

1/32 финала

«Монлери» — «ПСЖ» — 0:6 (0:2)

Голы: Аушиш, 30 (0:1). Кавани, 40 (0:2). Кавани, 60 (0:3). Сарабия, 63 (0:4). Сарабия, 68 (0:5). Шупо-Мотинг, 87 (0:6).

Нереализованный пенальти: Кануте (Монлери), 40 (вратарь)

«ПСЖ»: Рико, Кюрзава (Менье, 73), Керер, Дагба, Куасси, Эррера (Шупо-Мотинг, 65), Сарабия, Дракслер, Паредес (Гей, 73), Аушиш, Кавани.

Судья: Шнайдер (Франция).

5 января. Бондуфль. Стадион «Stade Robert Bobin».