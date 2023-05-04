«Бавария» отказалась от идеи покупки Кейна этим летом

«Бавария» решила отказаться от идеи покупки нападающего сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

По данным Sportbild, в немецком клубе переживают, что у британца могут возникнуть проблемы с адаптацией из-за возраста и отсутствия игры за рубежом. Всю свою карьеру Кейн провел в АПЛ.

В переходе игрока также заинтересован «Манчестер Юнайтед».