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Голкипер «Лилля» перешел в «Шарлеруа»

14:04
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Голкипер «Лилля» Эрве Коффи покидает команду. Он продолжит карьеру в бельгийском «Шарлеруа», сообщает сайт французской команды.

«Лилль» отдал в прошлом сезоне 24-летнего африканца в аренду «Мускрону», но бельгийский клуб не стал выкупать права на игрока. Он провел 34 матча в чемпионате Бельгии, в которых пропустил 54 мяча.

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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