Голкипер «Лилля» перешел в «Шарлеруа»

Голкипер «Лилля» Эрве Коффи покидает команду. Он продолжит карьеру в бельгийском «Шарлеруа», сообщает сайт французской команды.

? Le LOSC annonce avoir trouv? un accord avec le @SportCharleroi pour le transfert d'Herv? Koffi chez les Z?bres



Lire le communiqu? ? — LOSC (@losclive) July 6, 2021

«Лилль» отдал в прошлом сезоне 24-летнего африканца в аренду «Мускрону», но бельгийский клуб не стал выкупать права на игрока. Он провел 34 матча в чемпионате Бельгии, в которых пропустил 54 мяча.