Голкипер «Лилля» перешел в «Шарлеруа»
14:04
Голкипер «Лилля» Эрве Коффи покидает команду. Он продолжит карьеру в бельгийском «Шарлеруа», сообщает сайт французской команды.
«Лилль» отдал в прошлом сезоне 24-летнего африканца в аренду «Мускрону», но бельгийский клуб не стал выкупать права на игрока. Он провел 34 матча в чемпионате Бельгии, в которых пропустил 54 мяча.
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