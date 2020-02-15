«ПСЖ» проигрывает предпоследней команде Франции со счетом 1:3 после первого тайма

«Амьен» дома принимает «ПСЖ» в рамках матча 25-го тура чемпионата Франции. После первой половины встречи парижане уступают хозяевам со счетом 1:3.

«ПСЖ» с 61 баллом располагается на первой строчке в турнирной таблице лиги 1. «Амьен» — 19-я, предпоследняя строчка, с 20 баллами.