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«ПСЖ» проигрывает предпоследней команде Франции со счетом 1:3 после первого тайма

20:30
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«Амьен» дома принимает «ПСЖ» в рамках матча 25-го тура чемпионата Франции. После первой половины встречи парижане уступают хозяевам со счетом 1:3.

«ПСЖ» с 61 баллом располагается на первой строчке в турнирной таблице лиги 1. «Амьен» — 19-я, предпоследняя строчка, с 20 баллами.

Амьен — ПСЖ

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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