«ПСЖ» проигрывает предпоследней команде Франции со счетом 1:3 после первого тайма
20:30
«Амьен» дома принимает «ПСЖ» в рамках матча 25-го тура чемпионата Франции. После первой половины встречи парижане уступают хозяевам со счетом 1:3.
«ПСЖ» с 61 баллом располагается на первой строчке в турнирной таблице лиги 1. «Амьен» — 19-я, предпоследняя строчка, с 20 баллами.
05' | Amiens 1-0 PSG— Goal (@goal) February 15, 2020
29' | Amiens 2-0 PSG
40' | Amiens 3-0 PSG
45' | Amiens 3-1 PSG
What's going on here ?#ASCPSG pic.twitter.com/c9e9xwr2A1
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