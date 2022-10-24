«ПСЖ» продлит контракт с Рамосом
Французский клуб «Пари Сен-Жермен» намерен продлить контракт с испанским защитником Серхио Рамосом. Об этом сообщает турецкий журналист Экрем Конур в соцсетях.
По информации источника, руководство французского клуба планирует предложить 36-летнему испанцу контракт на один год с опцией продления еще на год.
Ранее СМИ сообщали, что спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампос решил не продлевать контракт с Рамосом.
В нынешнем сезоне Рамос провел за французский клуб 15 матчей и забил один матч. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|12
|10
|2
|0
|32-5
|32
|
2
|Ланс
|12
|8
|3
|1
|19-8
|27
|
3
|Лорьян
|12
|8
|3
|1
|23-16
|27
|
4
|Ренн
|12
|7
|3
|2
|25-12
|24
|
5
|Марсель
|12
|7
|2
|3
|20-9
|23
|
6
|Лилль
|12
|7
|1
|4
|25-21
|22
|
7
|Монако
|12
|6
|3
|3
|23-18
|21
|
8
|Лион
|12
|5
|2
|5
|21-16
|17
|
9
|Клермон Фут
|12
|5
|2
|5
|16-19
|17
|
10
|Тулуза
|12
|4
|4
|4
|19-20
|16
|
11
|Ницца
|12
|3
|4
|5
|11-15
|13
|
12
|Труа
|12
|3
|4
|5
|21-24
|13
|
13
|Монпелье
|12
|4
|0
|8
|22-24
|12
|
14
|Реймс
|12
|2
|6
|4
|14-20
|12
|
15
|Нант
|12
|2
|5
|5
|14-20
|11
|
16
|Осер
|12
|2
|3
|7
|12-25
|9
|
17
|Брест
|12
|2
|3
|7
|14-26
|9
|
18
|Страсбур
|12
|1
|6
|5
|12-19
|9
|
19
|Аяччо
|12
|2
|2
|8
|8-19
|8
|
20
|Анже
|12
|2
|2
|8
|14-29
|8
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.10
|22:00
|
Аяччо – ПСЖ
|0 : 3
|22.10
|18:00
|
Монпелье – Лион
|1 : 2
|22.10
|22:00
|
Марсель – Ланс
|0 : 1
|23.10
|14:00
|
Анже – Ренн
|1 : 2
|23.10
|16:00
|
Клермон Фут – Брест
|1 : 3
|23.10
|16:00
|
Реймс – Осер
|2 : 1
|23.10
|16:00
|
Тулуза – Страсбур
|2 : 2
|23.10
|16:00
|
Труа – Лорьян
|2 : 2
|23.10
|18:05
|
Ницца – Нант
|1 : 1
|23.10
|21:45
|
Лилль – Монако
|4 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|9
|
|
Неймар
ПСЖ
|7
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|10
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|8
|1
|2
|
|
Дион Лопи
Реймс
|9
|1
|2
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