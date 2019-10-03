«ПСЖ» продлил контракты с двумя молодыми игроками

«ПСЖ» продлил контракты с защитником Коленом Дагба и голкипером Гариссоном Инносентом. Новое соглашение с 19-летним вратарем рассчитано до 2023 года, с 21-летним игроком обороны — до 2024-го, сообщает официальный сайт «ПСЖ».

Инносент является воспитанником академии «ПСЖ». Однако за главную команду он пока не играл.

Дагба попал в «ПСЖ» из «Булони». В нынешнем сезоне он провел 4 встречи.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр