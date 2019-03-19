"ПСЖ": "Приветствуем решение CAS, клуб всегда соблюдал правила финансового фэйр-плей"

"ПСЖ" на своем официальном сайте прокомментировал решение спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию "ПСЖ". Парижский клуб оспаривал решение о возобновлении расследования по финансовому фэйр-плей.

Клуб пожаловался в CAS, так как УЕФА 13 июня 2018 года закрыл расследование в отношении "ПСЖ", но 3 октября вновь открыл дело в связи с новыми фактами о возможных нарушениях, хотя объявлено об этом было еще 22 июня.

По регламенту УЕФА, организация могла вновь открыть дело на протяжении десяти дней после его закрытия. Таким образом, УЕФА нарушил собственный регламент. CAS согласился с аргументами "ПСЖ" и принял решение в пользу французского клуба.

- "ПСЖ" приветствует решение CAS в пользу клуба, - говорится в заявлении. - Клуб продолжит развиваться. "ПСЖ" вновь заявляет, что клуб всегда соблюдал правила и всегда спокойно и прозрачно реагировал на неоднократные запросы УЕФА и органа по контролю за финансовой деятельностью клубов.

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