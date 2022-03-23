«ПСЖ» пришлось бы заплатить 20 миллионов евро за увольнение Почеттино

«ПСЖ» будет вынужден заплатить 20 миллионов евро за увольнение Маурисио Почеттино с поста главного тренера, сообщает L'Equipe. Две недели назад парижская команда вылетела из Лиги чемпионов, уступив «Реалу».

Во вторник утром стало известно, что увольнение аргентинского специалиста и пяти его помощников по ходу сезона обойдется клубу примерно в 20 миллионов евро. Их контракты рассчитаны до 2023 года.

Ранее стало известно, что Почеттино зарабатывает около 1,1 миллиона евро в месяц, что делает его самым высокооплачиваемым тренером в лиге. Члены тренерского штаба зарабатывают от 20 до 80 тысяч евро в месяц.

«ПСЖ» лидирует в турнирной табличе чемпионата Франции. Команда за 29 туров набрала 65 очков. Вторым идет «Марсель» с 53 очками.