«ПСЖ» презентовал форму в честь 50-летия клуба

«ПСЖ» представил новый комплект домашней формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/21.

В середине новой футболки клуба вновь появилась красная полоса, которая впервые была изображена на форме в 1973 году. Комплект посвящен 50-летию «ПСЖ», клуб был основан 12 августа 1970 года.