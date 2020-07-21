«ПСЖ» презентовал форму в честь 50-летия клуба
11:16
«ПСЖ» представил новый комплект домашней формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/21.
В середине новой футболки клуба вновь появилась красная полоса, которая впервые была изображена на форме в 1973 году. Комплект посвящен 50-летию «ПСЖ», клуб был основан 12 августа 1970 года.
????— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 21, 2020
For the 5?0??th anniversary, @PSG_English revives its legendary jersey ??#ICICESTPARIS https://t.co/rM91i5ptMc pic.twitter.com/abFFMXwJxG
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