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«ПСЖ» презентовал форму в честь 50-летия клуба

11:16
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«ПСЖ» представил новый комплект домашней формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/21.

В середине новой футболки клуба вновь появилась красная полоса, которая впервые была изображена на форме в 1973 году. Комплект посвящен 50-летию «ПСЖ», клуб был основан 12 августа 1970 года.

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