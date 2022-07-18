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Сегодня, 23:05

«ПСЖ» претендует на защитника «Баварии» Эрнандеса

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» проявляет большой интерес к защитнику «Баварии» Люке Эрнандесу, сообщает журналист Адриен Гренье.

Однако парижский клуб пока не делал официального предложения по трансферу 26-летнего игрока сборной Франции.

Действующий контракт Эрнадеса с «Баварией» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Отметим, что Эрнандес является выпускником академии испанского «Атлетико». Он раньше никогда не играл за французские клубы.

Люка Эрнандес
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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