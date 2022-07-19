Игроки «ПСЖ» поздравили Верратти с десятилетием в парижском клубе

Игроки «ПСЖ» в турне по Японии поздравили полузащитника Марко Верратти с десятилетием в парижском клубе.

29-летнему итальянцу вручили большой торт с его изображением.

Верратти присоединился к «ПСЖ» 18 июля 2012 года, перейдя из «Пескары». На счету хавбека 377 матчей за парижан, в которых он забил 11 голов, сделал 60 результативных передач, а также заработал 117 желтых карточек.