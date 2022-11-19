«ПСЖ» предлагает Шкриньяру удвоенную зарплату в сравнении с «Интером»

«ПСЖ» не оставляет попыток подписать защитника «Интера» Милана Шкриньяра. По данным Tuttomercatoweb, парижане предлагают 27-летнему словаку зарплату в 10 миллионов евро за сезон плюс бонусы. Это почти в два раза больше предложения «Интера».

Контракт Шкриньяра с «нерадзурри» истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне защитник сыграл за итальянский клуб 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.