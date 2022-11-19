Почеттино об уходе Мбаппе из «ПСЖ»: «Выход из зоны комфорта поможет ему замахнуться на «Золотой мяч»

Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о нападающем Килиане Мбаппе.

Аргентинский специалист считает, что потенциальный уход француза из «ПСЖ» может помочь форварду.

«Мбаппе все еще находится на пути к совершенству, и в будущем мы будем видеть все более и более впечатляющую игру в его исполнении. Продления его контракта с «ПСЖ» — очень положительный момент для клуба и болельщиков, но самому Мбаппе нужно иметь в виду, что выход из зоны комфорта поможет ему замахнуться на «Золотой мяч», — цитирует Почеттино El Pais.

Мбаппе этим летом продлил контракт с «ПСЖ» до лета 2025 года. В этом сезоне он провел за клуб 20 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач.