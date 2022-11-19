Инвесторы из США планируют приобрести долю акций «ПСЖ»

Инвесторы из США планируют приобрести долю акций футбольного клуба «ПСЖ», утверждает L'Equipe.

Фонд, название которого не раскрывается, собирается приобрести 10-15 процентов парижского клуба.

В настоящий момент полноценным владельцем парижского клуба является Qatar Sports Investment. Инвесторы из Катара приобрели «ПСЖ» в 2011 году.

В нынешнем сезоне французской лиги 1 «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 5 очков. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с «Баварией».