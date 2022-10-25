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Сегодня, 02:23

Зидан: «Я близок к тому, чтобы снова вернуться к тренерской работе»

Сергей Разин
корреспондент
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Зинедин Зидан.
Фото AFP

Французский специалист Зинедин Зидан рассказал, что скоро вернется к тренерской деятельности.

«Я скоро вернусь. Подождите немного. Скоро, скоро. Я близок к тому, чтобы снова вернуться к тренерской работе», — приводит слова Зидана RMC Sport.

50-летний француз возглавлял «Реал» с 2016 по 2021 год, с мая 2018 по март 2019 года мадридцами руководил Сантьяго Солари. Под руководством Зидана «Реал» стал двукратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, а также по два раза выиграл клубный ЧМ и Суперкубок УЕФА.

Зинедин Зидан
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2
 Ланс 12 8 3 1 19-8 27
3
 Лорьян 12 8 3 1 23-16 27
4
 Ренн 12 7 3 2 25-12 24
5
 Марсель 12 7 2 3 20-9 23
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 Лилль 12 7 1 4 25-21 22
7
 Монако 12 6 3 3 23-18 21
8
 Лион 12 5 2 5 21-16 17
9
 Клермон Фут 12 5 2 5 16-19 17
10
 Тулуза 12 4 4 4 19-20 16
11
 Ницца 12 3 4 5 11-15 13
12
 Труа 12 3 4 5 21-24 13
13
 Монпелье 12 4 0 8 22-24 12
14
 Реймс 12 2 6 4 14-20 12
15
 Нант 12 2 5 5 14-20 11
16
 Осер 12 2 3 7 12-25 9
17
 Брест 12 2 3 7 14-26 9
18
 Страсбур 12 1 6 5 12-19 9
19
 Аяччо 12 2 2 8 8-19 8
20
 Анже 12 2 2 8 14-29 8
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28.10 22:00
Ланс – Тулуза
 - : -
29.10 18:00
ПСЖ – Труа
 - : -
29.10 22:00
Страсбур – Марсель
 - : -
30.10 15:00
Осер – Аяччо
 - : -
30.10 17:00
Брест – Реймс
 - : -
30.10 17:00
Монако – Анже
 - : -
30.10 17:00
Нант – Клермон Фут
 - : -
30.10 17:00
Ренн – Монпелье
 - : -
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Лорьян – Ницца
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30.10 22:45
Лион – Лилль
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Неймар

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Жонатан Давид

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Лилль

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П
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Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

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