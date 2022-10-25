Зидан: «Я близок к тому, чтобы снова вернуться к тренерской работе»
Французский специалист Зинедин Зидан рассказал, что скоро вернется к тренерской деятельности.
«Я скоро вернусь. Подождите немного. Скоро, скоро. Я близок к тому, чтобы снова вернуться к тренерской работе», — приводит слова Зидана RMC Sport.
50-летний француз возглавлял «Реал» с 2016 по 2021 год, с мая 2018 по март 2019 года мадридцами руководил Сантьяго Солари. Под руководством Зидана «Реал» стал двукратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, а также по два раза выиграл клубный ЧМ и Суперкубок УЕФА.
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|
1
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|10
|2
|0
|32-5
|32
|
2
|Ланс
|12
|8
|3
|1
|19-8
|27
|
3
|Лорьян
|12
|8
|3
|1
|23-16
|27
|
4
|Ренн
|12
|7
|3
|2
|25-12
|24
|
5
|Марсель
|12
|7
|2
|3
|20-9
|23
|
6
|Лилль
|12
|7
|1
|4
|25-21
|22
|
7
|Монако
|12
|6
|3
|3
|23-18
|21
|
8
|Лион
|12
|5
|2
|5
|21-16
|17
|
9
|Клермон Фут
|12
|5
|2
|5
|16-19
|17
|
10
|Тулуза
|12
|4
|4
|4
|19-20
|16
|
11
|Ницца
|12
|3
|4
|5
|11-15
|13
|
12
|Труа
|12
|3
|4
|5
|21-24
|13
|
13
|Монпелье
|12
|4
|0
|8
|22-24
|12
|
14
|Реймс
|12
|2
|6
|4
|14-20
|12
|
15
|Нант
|12
|2
|5
|5
|14-20
|11
|
16
|Осер
|12
|2
|3
|7
|12-25
|9
|
17
|Брест
|12
|2
|3
|7
|14-26
|9
|
18
|Страсбур
|12
|1
|6
|5
|12-19
|9
|
19
|Аяччо
|12
|2
|2
|8
|8-19
|8
|
20
|Анже
|12
|2
|2
|8
|14-29
|8
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38 тур
|28.10
|22:00
|
Ланс – Тулуза
|- : -
|29.10
|18:00
|
ПСЖ – Труа
|- : -
|29.10
|22:00
|
Страсбур – Марсель
|- : -
|30.10
|15:00
|
Осер – Аяччо
|- : -
|30.10
|17:00
|
Брест – Реймс
|- : -
|30.10
|17:00
|
Монако – Анже
|- : -
|30.10
|17:00
|
Нант – Клермон Фут
|- : -
|30.10
|17:00
|
Ренн – Монпелье
|- : -
|30.10
|19:05
|
Лорьян – Ницца
|- : -
|30.10
|22:45
|
Лион – Лилль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|9
|
|
Неймар
ПСЖ
|7
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|10
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|8
|1
|2
|
|
Дион Лопи
Реймс
|9
|1
|2
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