«ПСЖ» подтвердил Зидану готовность пригласить его на пост главного тренера

Представители «ПСЖ» провели новую встречу с экс-тренером «Реала» Зинедином Зиданом. Французский специалист получил подтверждение, что он должен летом сменить Маурисио Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ», информирует ESPN.

Сам аргентинец готов летом покинуть Париж и вернуться в АПЛ, где он может возглавить «Манчестер Юнайтед».

49-летний Зидан находится без работы с лета 2021 года, когда покинул пост главного тренера «Реала».

Под его руководством мадридцы трижды выиграли Лигу чемпионов и дважды стали чемпионами Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба — 40 матчей.