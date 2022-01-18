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Сегодня, 15:44

Рангник заявил, что уладил конфликт с Марсьялем

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, что провел личную встречу с нападающим Антони Марсьялем.

«Мы пообщались и обсудили сложившуюся ситуацию. Я донес до него свою точку зрения. Надеюсь, что вопрос исчерпан», — приводит слова Рангника журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Ранее специалист заявил, что футболист не хотел быть в заявке на матч 22-го тура АПЛ с «Астон Виллой». Француз заявил, что это не так.

Сообщалось, что 26-летний Марсьяль хочет покинуть «МЮ» в зимнее трансферное окно.

Антони Марсьяль
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
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1
 ПСЖ 21 15 5 1 42-18 50
2
 Ницца 21 12 4 5 34-18 40
3
 Марсель 20 10 7 3 28-16 37
4
 Ренн 21 10 4 7 40-19 34
5
 Монако 21 9 6 6 33-23 33
6
 Ланс 21 9 6 6 36-29 33
7
 Страсбур 20 9 5 6 39-25 32
8
 Монпелье 20 9 4 7 34-27 31
9
 Лион 20 7 8 5 28-27 29
10
 Нант 21 8 5 8 26-25 29
11
 Лилль 20 7 8 5 27-27 29
12
 Анже 20 6 8 6 26-27 26
13
 Брест 21 6 7 8 26-33 25
14
 Реймс 21 5 9 7 22-23 24
15
 Метц 21 4 7 10 24-41 19
16
 Клермон Фут 20 4 6 10 20-36 18
17
 Труа 20 4 5 11 18-29 17
18
 Лорьян 20 3 8 9 15-31 17
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 Бордо 21 3 8 10 30-50 17
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 Сент-Этьен 20 2 6 12 18-42 12
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19.11 23:00
Монако – Лилль
 2 : 2
20.11 19:00
ПСЖ – Нант
 3 : 1
20.11 23:00
Ренн – Монпелье
 2 : 0
21.11 15:00
Брест – Ланс
 4 : 0
21.11 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 0
21.11 17:00
Метц – Бордо
 3 : 3
21.11 17:00
Страсбур – Реймс
 1 : 1
21.11 17:00
Труа – Сент-Этьен
 0 : 1
21.11 19:00
Клермон Фут – Ницца
 1 : 2
21.11 22:45
Лион – Марсель
 - : -
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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 12
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

 11
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 8
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 7
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 16 2 3
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 6 1 0
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Леонардо Балерди

Марсель

 12 1 4
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