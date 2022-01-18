Рангник заявил, что уладил конфликт с Марсьялем
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, что провел личную встречу с нападающим Антони Марсьялем.
«Мы пообщались и обсудили сложившуюся ситуацию. Я донес до него свою точку зрения. Надеюсь, что вопрос исчерпан», — приводит слова Рангника журналист Фабрицио Романо в Twitter.
Ранее специалист заявил, что футболист не хотел быть в заявке на матч 22-го тура АПЛ с «Астон Виллой». Француз заявил, что это не так.
Сообщалось, что 26-летний Марсьяль хочет покинуть «МЮ» в зимнее трансферное окно.
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|7
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|
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|
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|
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|
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|
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|21
|5
|9
|7
|22-23
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|
15
|Метц
|21
|4
|7
|10
|24-41
|19
|
16
|Клермон Фут
|20
|4
|6
|10
|20-36
|18
|
17
|Труа
|20
|4
|5
|11
|18-29
|17
|
18
|Лорьян
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|3
|8
|9
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|17
|
19
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|21
|3
|8
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|19.11
|23:00
|
Монако – Лилль
|2 : 2
|20.11
|19:00
|
ПСЖ – Нант
|3 : 1
|20.11
|23:00
|
Ренн – Монпелье
|2 : 0
|21.11
|15:00
|
Брест – Ланс
|4 : 0
|21.11
|17:00
|
Анже – Лорьян
|1 : 0
|21.11
|17:00
|
Метц – Бордо
|3 : 3
|21.11
|17:00
|
Страсбур – Реймс
|1 : 1
|21.11
|17:00
|
Труа – Сент-Этьен
|0 : 1
|21.11
|19:00
|
Клермон Фут – Ницца
|1 : 2
|21.11
|22:45
|
Лион – Марсель
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Виссам Бен-Йеддер
Монако
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Людовик Айорк
Страсбур
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Кильян Мбаппе
ПСЖ
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|
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Марсель
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|
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Жонатан Клаусс
Ланс
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|И
|К
|Ж
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Йохан Гастьен
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|2
|3
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|1
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