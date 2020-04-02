«ПСЖ» поборется за Хакими с «Ювентусом» и «Челси»

«ПСЖ» интересуется защитником «Реала» Ашрафом Хакими, сообщает Calciomercato.

Сообщается, что парижане видят в 21-летнем марокканце замену Тома Менье, чей контракт с клубом заканчивается летом 2020 года. Ранее сообщалось, что в Хакими заинтересованы «Челси» и «Ювентус».

Хакими выступает за «Боруссию Д» на правах аренды из «Реала» с лета 2018 года. Соглашение не предусматривает опции выкупа. В сезоне-2019/20 на счету Хакими 7 голов и 10 результативных передач в 37 матчах за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего марокканца в 60 миллионов евро.