70-летний Жан-Луи Гассе стал главным тренером «Марселя»

«Марсель» объявил о назначении Жана-Луи Гассе на пост главного тренера команды.

Срок контракта 70-летнего специалиста не сообщается. По информации СМИ, соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

Гассе ранее возглавлял «Монпелье», «Кан», «Истр», «Сент-Этьен», «Бордо» и сборную Кот-д'Ивуара, которую покинул в январе 2024 года.

«Для меня огромная честь — присоединиться к этому легендарному клубу. Не могу дождаться начала работы с этой командой, чтобы подготовиться к предстоящим матчам и выложить все свои силы», — приводит пресс-служба клуба слова Гассе.

После 22 туров «Марсель» с 30 очками занимает девятое место в турнирной таблице лиги 1.