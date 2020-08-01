«ПСЖ» обыграл «Лион» и оформил золотой требл во Франции

«ПСЖ» переиграл «Лион» в финале Кубка французской лиги. Основное время матча обошлось без забитых мячей, как и два дополнительных тайма по 15 минут. Судьба трофея решилась в серии пенальти.

Первые пять попыток обе команды забили. Затем Кейлор Навас отразил удар Бертрана Траоре, а Пабло Сарабия переиграл Антони Лопеша.

Кубок французской лиги

Финал

«ПСЖ» — «Лион» — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0).

Серия пенальти: Аннерсен — 0:1. Ди Мария — 1:1. Токо-Экамби — 1:2. Верратти — 2:2. Какере — 2:3. Паредес — 3:3. Тиагу Мендес — 3:4. Эррера — 4:4. Ауар — 4:5. Неймар — 5:5. Траоре — 5:5 (вратарь). Сарабия — 6:5.

«ПСЖ»: Навас, Тиагу Силва (Паредес, 90), Кюрзава (Керер, 70), Маркиньюс (Диалло, 114), Кимпембе, Баккер, Гей (Эррера, 58), Верратти, Ди Мария, Неймар, Икарди (Сарабия, 58).

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу (Аннерсен, 81), Денайер, Дюбуа (Рафаэл да Силва, 86), Марсал, Ауар, Какере, Гимарайнс (Тиагу Мендес, 65), Депай (Траоре, 80), Дембеле (Токо-Экамби, 80), Корне.

Предупреждения: Какере, 19. Тиагу Силва, 55. Гимарайнс, 61. Эррера, 79. Марсал, 94. Маркиньюс, 95. Паредес, 100. Ди Мария, 115.

Удаление: Рафаэл да Силва, 119.

Судья: Бризар.

31 июля. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс».