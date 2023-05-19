«ПСЖ» объявил о травме полузащитника Вератти

Пресс-служба «ПСЖ» объявила о травме полузащитника команды Марко Верратти.

Футболист получил ушиб левого колена, сроки восстановления игрока неизвестны.

Верратти играет за «ПСЖ» с лета 2012 года. Его действующий контракт с парижанами рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне 30-летний итальянец сыграл за парижан 35 матчей и отдал одну результативную передачу.