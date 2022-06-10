«ПСЖ» объявил о назначении Луиша Кампуша футбольным советником клуба

Луиш Кампуш стал футбольным советником «ПСЖ», сообщается на официальном сайте клуба.

57-летний португальский специалист будет отвечать за организацию, комплектование и работу команды.

«Всемирно известный футбольный эксперт Луиш Кампуш является пионером в разработке и улучшении игры, известен своим современным и инновационным подходом. За свою карьеру Кампуш сопровождал выступления многих звезд в футболе, способствуя появлению новых поколений талантов, которые с тех пор стали значимыми игроками в мировом футболе», — говорится в сообщении клуба.

Сообщалось, что Кампуш может уговорить на переход в «ПСЖ» полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени.