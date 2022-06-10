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Сегодня, 19:57

Макелеле может войти в тренерский штаб Зидана в «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Реала», «Челси» и сборной Франции Клод Макелеле станет помощником Зинедина Зидана, который вскоре должен быть официально объявлен новым тренером «ПСЖ», утверждает журналист Клеман Карпентье.

Ранее Макелеле занимал должность скаута в лондонском «Челси».

Напомним, что Макелеле дважды выступал за «ПСЖ» на протяжении своей карьеры. Более того, француз работал помощником главного тренера команды, когда ее возглавлял Лоран Блан.

49-летний Зидан станет главным тренером парижского клуба после увольнения Маурисио Почеттино, о котором официально объявят в ближайшее время.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. Под руководством тренера мадридский клуб выиграл 11 трофеев, в том числе три раза подряд Лигу чемпионов.

В прошедшем сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, набрав 86 очков в 38 матчах.

Зинедин Зидан
Клод Макелеле
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
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 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
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 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
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 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
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 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
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 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
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 Анже 38 10 11 17 44-55 41
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 Труа 38 9 11 18 37-53 38
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 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
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