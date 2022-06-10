Макелеле может войти в тренерский штаб Зидана в «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Реала», «Челси» и сборной Франции Клод Макелеле станет помощником Зинедина Зидана, который вскоре должен быть официально объявлен новым тренером «ПСЖ», утверждает журналист Клеман Карпентье.

Ранее Макелеле занимал должность скаута в лондонском «Челси».

Напомним, что Макелеле дважды выступал за «ПСЖ» на протяжении своей карьеры. Более того, француз работал помощником главного тренера команды, когда ее возглавлял Лоран Блан.

49-летний Зидан станет главным тренером парижского клуба после увольнения Маурисио Почеттино, о котором официально объявят в ближайшее время.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. Под руководством тренера мадридский клуб выиграл 11 трофеев, в том числе три раза подряд Лигу чемпионов.

В прошедшем сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, набрав 86 очков в 38 матчах.