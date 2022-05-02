В «ПСЖ» готовы расстаться с Почеттино

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство парижан готово расстаться с 50-летним аргентинцем и уже работает над подписанием контракта с новым тренером.

Почеттино возглавляет «ПСЖ» с января 2021 года. По итогам сезона-2021/22 парижане стали чемпионами Франции.