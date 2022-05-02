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Сегодня, 03:16

В «ПСЖ» готовы расстаться с Почеттино

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Маурисио Почеттино.
Фото AFP

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство парижан готово расстаться с 50-летним аргентинцем и уже работает над подписанием контракта с новым тренером.

Почеттино возглавляет «ПСЖ» с января 2021 года. По итогам сезона-2021/22 парижане стали чемпионами Франции.

Маурисио Почеттино
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 ПСЖ 35 24 7 4 79-34 79
2
 Марсель 35 19 8 8 56-36 65
3
 Монако 35 18 8 9 57-35 62
4
 Ренн 35 19 5 11 77-36 62
5
 Ницца 35 18 7 10 44-29 60
6
 Страсбур 35 15 12 8 58-39 57
7
 Лион 35 15 11 9 59-45 55
8
 Ланс 35 15 10 10 55-44 55
9
 Лилль 35 13 12 10 42-43 51
10
 Нант 35 14 9 12 50-43 51
11
 Брест 35 13 9 13 45-48 48
12
 Монпелье 35 12 7 16 48-53 43
13
 Реймс 35 10 13 12 38-38 43
14
 Труа 35 9 9 17 33-47 36
15
 Анже 35 8 11 16 38-53 35
16
 Лорьян 35 8 10 17 34-59 34
17
 Клермон Фут 35 8 9 18 35-65 33
18
 Сент-Этьен 35 7 10 18 38-70 31
19
 Бордо 35 5 12 18 47-85 27
20
 Метц 35 4 13 18 31-62 25
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6.05 22:00
Лилль – Монако
 - : -
7.05 18:00
Брест – Страсбур
 - : -
8.05 14:00
Метц – Лион
 - : -
8.05 16:00
Анже – Бордо
 - : -
8.05 16:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
8.05 16:00
Реймс – Ланс
 - : -
8.05 18:05
Лорьян – Марсель
 - : -
8.05 21:45
ПСЖ – Труа
 - : -
11.05 20:00
Ницца – Сент-Этьен
 - : -
11.05 22:00
Нант – Ренн
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 25
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 21
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 11
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 31 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 29 2 6
Жемерсон

Жемерсон

Метц

 14 2 3
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