«ПСЖ» на своем поле встретится с «Нантом» в матче 15-го тура чемпионата Франции 9 декабря, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «ПСЖ» — «Нант» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции лиги 1. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

Турнирная таблица французской лиги 1 в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».

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