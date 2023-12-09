«Монако» в гостях обыграл «Ренн», Головин отыграл 90 минут
«Монако» на выезде обыграл «Ренн» в матче 15-го тура французской лиги 1 — 2:1.
Голы у гостей забили на 58-й минуте Вандерсон и Юссуф Фофана на 85-й. Две результативные передачи отдал Фоларин Балоган. На 89-й минуте хозяева отыграли один мяч — с пенальти отличился Бенжамин Буриго.
«Монако» играл в меньшинстве с 75-й минуты — с поля был удален автор первого гола Вандерсон, получивший вторую желтую карточку.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин был заменен на первой компенсированной минуте.
«Монако» (30 очков) идет на 2-м месте в лиге 1. «Ренн» (15) занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|14
|10
|3
|1
|36-11
|33
|
2
|Монако
|15
|9
|3
|3
|31-20
|30
|
3
|Ницца
|14
|8
|5
|1
|14-5
|29
|
4
|Лилль
|14
|7
|5
|2
|19-11
|26
|
5
|Ланс
|15
|6
|5
|4
|19-15
|23
|
6
|Реймс
|14
|7
|2
|5
|20-19
|23
|
7
|Брест
|14
|6
|4
|4
|18-15
|22
|
8
|Марсель
|14
|5
|5
|4
|18-14
|20
|
9
|Нант
|14
|5
|3
|6
|18-23
|18
|
10
|Гавр
|14
|3
|7
|4
|12-15
|16
|
11
|Метц
|14
|4
|4
|6
|15-22
|16
|
12
|Ренн
|15
|3
|6
|6
|20-21
|15
|
13
|Монпелье
|15
|3
|6
|6
|17-20
|15
|
14
|Страсбур
|14
|3
|5
|6
|12-19
|14
|
15
|Тулуза
|14
|2
|7
|5
|14-18
|13
|
16
|Лорьян
|14
|2
|6
|6
|18-25
|12
|
17
|Клермон Фут
|14
|2
|4
|8
|9-21
|10
|
18
|Лион
|14
|1
|4
|9
|11-27
|7
|8.12
|23:00
|
Монпелье – Ланс
|0 : 0
|9.12
|19:00
|
Ренн – Монако
|1 : 2
|9.12
|23:00
|
ПСЖ – Нант
|- : -
|10.12
|15:00
|
Ницца – Реймс
|- : -
|10.12
|17:00
|
Клермон Фут – Лилль
|- : -
|10.12
|17:00
|
Метц – Брест
|- : -
|10.12
|17:00
|
Страсбур – Гавр
|- : -
|10.12
|19:05
|
Лион – Тулуза
|- : -
|10.12
|22:45
|
Лорьян – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|6
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алиду Сейду
Клермон Фут
|11
|1
|4
|
|
Александру
Лилль
|12
|1
|3
|
|
Вармед Омари
Ренн
|12
|1
|3