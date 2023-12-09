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Сегодня, 17:00

«Ренн» — «Монако»: смотреть трансляцию матча французской лиги (видео бесплатно онлайн)

«Ренн» сыграет с «Монако» в чемпионате Франции 9 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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«Ренн» сыграет с «Монако» в рамках 15-го тура чемпионата Франции в субботу, 9 декабря. Игра пройдет на стадионе «Роазон Парк» в Ренне (Франция) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ренн» — «Монако» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции лиги 1. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

Команда из Ренна набрала 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице французской лиги 1, монегаски располагаются на 3-й строчке, в их активе — 27 баллов.

Франция. Лига 1. 15-й тур
09 дек, 19:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
Монако

Чемпионат Франции по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Монако
ФК Ренн
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 3 1 36-11 33
2
 Ницца 14 8 5 1 14-5 29
3
 Монако 14 8 3 3 29-19 27
4
 Лилль 14 7 5 2 19-11 26
5
 Ланс 15 6 5 4 19-15 23
6
 Реймс 14 7 2 5 20-19 23
7
 Брест 14 6 4 4 18-15 22
8
 Марсель 14 5 5 4 18-14 20
9
 Нант 14 5 3 6 18-23 18
10
 Гавр 14 3 7 4 12-15 16
11
 Метц 14 4 4 6 15-22 16
12
 Ренн 14 3 6 5 19-19 15
13
 Монпелье 15 3 6 6 17-20 15
14
 Страсбур 14 3 5 6 12-19 14
15
 Тулуза 14 2 7 5 14-18 13
16
 Лорьян 14 2 6 6 18-25 12
17
 Клермон Фут 14 2 4 8 9-21 10
18
 Лион 14 1 4 9 11-27 7
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.12 23:00
Монпелье – Ланс
 0 : 0
9.12 19:00
Ренн – Монако
 - : -
9.12 23:00
ПСЖ – Нант
 - : -
10.12 15:00
Ницца – Реймс
 - : -
10.12 17:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
10.12 17:00
Метц – Брест
 - : -
10.12 17:00
Страсбур – Гавр
 - : -
10.12 19:05
Лион – Тулуза
 - : -
10.12 22:45
Лорьян – Марсель
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 6
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 5
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Алиду Сейду

Алиду Сейду

Клермон Фут

 11 1 4
Александру

Александру

Лилль

 12 1 3
Кики Куяте

Кики Куяте

Монпелье

 13 1 3
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