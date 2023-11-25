«ПСЖ» — «Монако»: парижане забили два гола за две минуты

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«ПСЖ» удвоил преимущество в домашнем матче с «Монако» в 13-м туре чемпионата Франции — 4:1.

На 71-й минуте отличился Усман Дембеле. Вингер красиво подработал мяч и войдя в штрафную, пробил в ближний угол ворот Филиппа Кена.

Спустя две минуты хавбек Витинья сделал счет разгромным, пробив в дальний угол из-за пределов штрафной.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.